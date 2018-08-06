Велосипедистку-пенсионерку сбили под Петрозаводском

"Семерка" наехала на 59-летнюю женщину на 4 км Лососинского шоссе, сообщает ГИБДД Карелии.

ДТП произошло в минувшее воскресенье. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 отвлекся от управления и наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала 59-летняя женщина. Велосипедистка-пенсионерка с полученными ранениями была госпитализирована в лечебное учреждение, рассказали в ГИБДД Карелии.