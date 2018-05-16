Велосипедисту в Карелии за преступление грозит 7 лет лишения свободы

В деревне Олонецкого района полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося скрыться с места преступления на велосипеде, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции по Олонецкому району днем 15 мая. Жительница деревни Коткозеро рассказала, что неизвестный на ходу выхватил у нее сумку, в которой находилась крупная сумма денег. По словам заявительницы, злоумышленник на велосипеде уехал в направлении деревни Утозеро.

Получив ориентировку от оперативного дежурного на неизвестного велосипедиста, экипаж ДПС незамедлительно выехал в указанном направлении.

В двух километрах от деревни Утозеро полицейские увидели велосипедиста с сумкой и задержали его. У подозреваемого - 36-летнего ранее судимого жителя Коткозеро было изъято похищенное, а сам он доставлен в отдел полиции.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.