здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Самолёт «Сочи — Петрозаводск» экстренно развернулся, подлетая к Карелии
04.12.2024 09:55

«Вепсский аромат» попал в номинацию «Лучший аромат российского бренда 2024»

Новости. Общество
09:00, 05 Декабря 2024
фото: © Пресс-служба «Аромата Карелии»

Новости партнеров

На сайт Fragrantica началось голосование премии Fragrantica Readers Awards «Лучший Парфюм 2024 года».

Вепсский аромат номинирован в номинации «Лучший аромат российского бренда». Голосование продлится до конца декабря. Проголосовать могут зарегистрированные пользователи сайта по ссылке.

Напомним, аромат, посвященный вепсскому краю, вышел летом 2024 года. «Деревянный дом на пригорке. Пышногрудая вепсская куколка, выставленная в окне. Чай с богородицкой травой, который пьют по вечерам, наслаждаясь тишиной. И цветок папоротника, который могут найти ночью только люди леса. Это čoma haju Karjalan – Аромат Карелии по-вепсски», – так описывает аромат карельский парфюмер Мария Страздас.

Открывается аромат дымными нотами черного чая и сухого ароматного чабреца. Лаванда и герань с добавлением бобов тонка отсылают к классическим фужерным ароматам. Мшистая база украшена кастореумом и ванилью.

«Аромат Карелии» – карельский бренд, который создает ароматные сувениры, вдохновленные знаковыми местами Карелии, северной природой, культурой и историей. Каждый аромат может рассказать свою историю – о «цветке тролля» в карельском лесу, заснеженных деревянных домиках, затерявшихся среди вековых сосен, домашних карельских пирожках – калитках, россыпях северных ягод или уникальных закатах, которые отражаются в карельских озерах.

Fragrantica – это крупнейшая мировая парфюмерная энциклопедия. Сайт доступен на 18 языках, в команде более 40 авторов из 29 стран, которые рассказывают все о мире парфюмерии.

В 2019 году аромат Марии Страздас «Баба Яга», который она создала для российского бренда «Ладаника», вошел в пятерку лучших нишевых ароматов 2019 года премии Fragrantica Readers`Choice Awards.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
28.11.2024, 18:10
Гражданина Таджикистана, задержавшегося в Карелии дольше положенного, оштрафуют и выдворят из страны

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.