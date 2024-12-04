«Вепсский аромат» попал в номинацию «Лучший аромат российского бренда 2024»

На сайт Fragrantica началось голосование премии Fragrantica Readers Awards «Лучший Парфюм 2024 года».

Вепсский аромат номинирован в номинации «Лучший аромат российского бренда». Голосование продлится до конца декабря. Проголосовать могут зарегистрированные пользователи сайта по ссылке.

Напомним, аромат, посвященный вепсскому краю, вышел летом 2024 года. «Деревянный дом на пригорке. Пышногрудая вепсская куколка, выставленная в окне. Чай с богородицкой травой, который пьют по вечерам, наслаждаясь тишиной. И цветок папоротника, который могут найти ночью только люди леса. Это čoma haju Karjalan – Аромат Карелии по-вепсски», – так описывает аромат карельский парфюмер Мария Страздас.

Открывается аромат дымными нотами черного чая и сухого ароматного чабреца. Лаванда и герань с добавлением бобов тонка отсылают к классическим фужерным ароматам. Мшистая база украшена кастореумом и ванилью.

«Аромат Карелии» – карельский бренд, который создает ароматные сувениры, вдохновленные знаковыми местами Карелии, северной природой, культурой и историей. Каждый аромат может рассказать свою историю – о «цветке тролля» в карельском лесу, заснеженных деревянных домиках, затерявшихся среди вековых сосен, домашних карельских пирожках – калитках, россыпях северных ягод или уникальных закатах, которые отражаются в карельских озерах.

Fragrantica – это крупнейшая мировая парфюмерная энциклопедия. Сайт доступен на 18 языках, в команде более 40 авторов из 29 стран, которые рассказывают все о мире парфюмерии.

В 2019 году аромат Марии Страздас «Баба Яга», который она создала для российского бренда «Ладаника», вошел в пятерку лучших нишевых ароматов 2019 года премии Fragrantica Readers`Choice Awards.