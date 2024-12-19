Стало известно, как в Карелии париться в бане, чтобы не встретить банника

Карельские обычаи связаны с поверьями о банных духах.

Баня всегда была частью карельского быта. Об этом сообщили в паблике Минприроды Карелии. Прежде чем топить баню, нужно было попросить разрешение у банных духов, войдя внутрь с дровами.

По традиции баню топили только женщины, однако первыми мыться шли всегда мужчины. Карелы верили в то, что после одиннадцати часов вечера мыться нельзя, в это время банник парится сам. Веник по этой причине должен был лежать на лавке, а не под ней, чтобы банник не обиделся. Никто не видел банника, но многие чувствовали его присутствие. Отсюда и рождались былички про банных духов.

© Näkymiä Viteleen kylästä. Vitele 1944.06.02

Веник и баня были важными атрибутами рождественских гаданий. Девушка стояла спиной к двери и со всей силы кидала веник через баню. Если он перелетал крышу, в этом году ей суждено было выйти замуж. В случае неудач, девушка обращалась к знахарке, которая парила ее в бане, шепча заговоры.

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