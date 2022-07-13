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Вепсы из Карелии стали участниками тревел-шоу и развеяли мифы о своем народе

Новости. Общество
18:20, 21 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «РЫБОРЕЦКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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Традиции, быт и интересные факты о вепсах покажут в рамках нового туристического проекта.

В России появилось новое тревел-шоу — «Национальность.ru». В нем популярные телеведущие рассказывают о народах, проживающих на территории нашей страны, ездят по необычным местам и знакомятся с культурой и традициями местных жителей.

На острове Кижи уже прошли съемки выпуска, в котором будет представлена Карелия. Его главной героиней стала этническая вепсянка Анна Анхимова.

«Мои предки до восьмого поколения вепсы и я воспитывалась в вепсской среде. Авторы и ведущие хотели поговорить с носителями вепсской культуры и выбрать локацию. Так как в музее Кижи есть направление, отражающее вепсский сектор, то мы поехали прямо на остров, — вспоминает Анна. — Мы показали главную экспозицию, рассказали о традиционных костюмах, об их элементах и украшениях, цветовой гамме».

Перед поездкой на Кижи авторы тревел-шоу побывали и в вепсском селе Шелтозеро, пообщалась с жителями, но им не удалось приобщиться к блюдам национальной кухни. Анна, которая более 10 лет занимается сохранением и развитием традиционной кухни Карелии и даже стала суперфиналисткой конкурса лидерства «Лидеры Карелии — 2021» с проектом «Этнокухня», поделилась со съемочной группой своими знаниями.

«Для участников проекта я представила вепсские и карельские калитки, карельский десерт, сканцы, лукапаймишт и многое другое, — рассказывает Анна. — Им было интересно узнать и увидеть, как я по традиционным вепсским рецептам, готовлю любимую вепсскую еду. Участники встречи с удовольствием постигали науку о подаче и бытовании вепсских блюд. Съемочная группа отметила, что везде в Карелии несколько раз предлагают отведать чай, причем из настоящего самовара. Кроме того, их очень удивил главный ингредиент нашего традиционного теста — рожь. Ведь мы на острове Кижи до сих пор сами выращиваем рожь, а затем из нее делаем ржаную муку. Для них это была экзотика. Мы показали им поля и рассказали о процессах обработки».

Также гостям-телевизионщикам рассказали про интерьер, про вепсское гостеприимство и образ жизни.

«Мы развеяли миф, что вепсы — это лесные жители, — продолжает рассказ Анна Анхимова. — Был момент, связанный с вопросами от съемочной группы. Они предложили рассказать что-то на вепсском и очень удивились, что в языке вепсов нет слова „пожалуйста“. Вместо этого, мы используем „будь добр“ или „будь добра“. За этим скрывается очень много. Например, если вы приехали в вепсское поселение, то местные сразу заметят гостя. Так сделали и участники съемочной группы, попробовав понять и приобщиться к быту вепсов».

Среди ведущих шоу — популярные тревел-блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Андрей Соколов. Ведущим выпуска о Карелии стал Александр Снитовский. Для шоу запланировано внять несколько сотен выпусков. Среди уже вышедших — рассказы о жизни и обычаях кабардинцев, татар, чувашей и других национальностей.

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