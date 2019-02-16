Вера Брежнева надела прозрачное платье

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Певица в маске и прозрачном платье предстала в клипе на песню "Любите друг друга".
Эффектный клип, в котором прослеживаются мотивы фильма "Голодные игры", снял Алан Бадоев. По сюжету люди истребляют друг друга и замерзают в холодном лесу. В итоге выживают только дети, сердца которых чисты и в них есть любовь. Захватывающий ролик заканчивается тем, что певица обнимается с детьми.
В новом клипе бывшая солистка «ВИА Гра» предстала в эффектном платье и в маске из страз. При этом было использовано минимум макияжа, пишет Cosmopolitan.
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