Вера Брежнева надела прозрачное платье

Певица в маске и прозрачном платье предстала в клипе на песню "Любите друг друга".

Эффектный клип, в котором прослеживаются мотивы фильма "Голодные игры", снял Алан Бадоев. По сюжету люди истребляют друг друга и замерзают в холодном лесу. В итоге выживают только дети, сердца которых чисты и в них есть любовь. Захватывающий ролик заканчивается тем, что певица обнимается с детьми.



Кадр из видео

В новом клипе бывшая солистка «ВИА Гра» предстала в эффектном платье и в маске из страз. При этом было использовано минимум макияжа, пишет Cosmopolitan.



Кадр из видео