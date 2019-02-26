Вера Брежнева оголила грудь

Вера Брежнева после отдыха на Мальдивах привыкает к московской непогоде. Певица рассказала подписчикам, как борется с зимней хандрой, а также продемонстрировала откровенный наряд.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь. В макияже звезда сделала акцент на губах, выбрав помаду в цвет наряда. Образ дополнили небрежная укладка и массивные серьги, пишет Cosmopolitan.

"Спасение только в ярких красках и в съемках. Как у вас проходит финал зимы? Тоже хандра?", – обратилась Брежнева к поклонникам.



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Многие подписчики, прежде всего, отметили, как прекрасно выглядит певица: "Смотрю на красоту и глаз не могу отвести. Вы прелесть и очарование", "Ох уж эти глаза, не утонуть бы", "Красота спасет мир".

А некоторым показалось, что Вера похудела. Ей посоветовали больше отдыхать.