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Новости. Общество
21:40, 14 Июля 2019
фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева "оседлала" мужа

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Вера Брежнева решила поделиться с подписчиками снимком с супругом Константином Меладзе.

Вера Брежнева вновь призналась в любви к супругу. Певица опубликовала трогательный пост, на котором изображена в компании Константина Меладзе. Обаятельная блондинка запрыгнула на спину мужа и нежно обняла его, пишет StarHit.


instagram.com/ververa

Поводом для проявления чувств стало достижение артистки: песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит-параде популярной радиостанции и теперь осенью получит "Золотой граммофон".

"Еще один повод для счастья. Вы голосовали: песня пришлась вам по душе. Значит, люди любят друг друга – вот это и есть огромное счастье", – написала Брежнева. 

Константин Меладзе тоже не остался в стороне и опубликовал в микроблоге шутливое фото, на котором его любимая изображена с растрепанными волосами, а он скромно стоит сзади и широко улыбается. Продюсер поздравил жену с тем, что песня  пришлась по душе слушателям и теперь получит заслуженную награду.


instagram.com/meladzemusic/

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