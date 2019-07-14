Вера Брежнева "оседлала" мужа

Вера Брежнева решила поделиться с подписчиками снимком с супругом Константином Меладзе.

Вера Брежнева вновь призналась в любви к супругу. Певица опубликовала трогательный пост, на котором изображена в компании Константина Меладзе. Обаятельная блондинка запрыгнула на спину мужа и нежно обняла его, пишет StarHit.

Поводом для проявления чувств стало достижение артистки: песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит-параде популярной радиостанции и теперь осенью получит "Золотой граммофон".

"Еще один повод для счастья. Вы голосовали: песня пришлась вам по душе. Значит, люди любят друг друга – вот это и есть огромное счастье", – написала Брежнева.

Константин Меладзе тоже не остался в стороне и опубликовал в микроблоге шутливое фото, на котором его любимая изображена с растрепанными волосами, а он скромно стоит сзади и широко улыбается. Продюсер поздравил жену с тем, что песня пришлась по душе слушателям и теперь получит заслуженную награду.