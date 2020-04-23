Вера Брежнева приняла участие в эротической фотосессии (ФОТО)

Певица порадовала поклонников новыми фото в Instagram.
Вера Брежнева, находясь дома во время пандемии коронавируса, решила разбавить будни откровенной фотосессией.
"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше?", – спросила певица в Instagram.
© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva
"Красавица моя", – оценила интимные кадры модель Елена Перминова.
Также лестно высказалась о звезде и дизайнер Катя Сильченко.
"Любимая... ну до чего же ты красива", – написала Сильченко.
© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva
Одна из подписчиц в комментариях отметила, что такие снимки должен выидеть только муж.
"Стыд и срам!!! Да красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропоганда для нашей молодежи?", – написала подписчица.
© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva
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