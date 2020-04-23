Вера Брежнева приняла участие в эротической фотосессии (ФОТО)

Певица порадовала поклонников новыми фото в Instagram.

Вера Брежнева, находясь дома во время пандемии коронавируса, решила разбавить будни откровенной фотосессией.

"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше?", – спросила певица в Instagram.

© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva

"Красавица моя", – оценила интимные кадры модель Елена Перминова.

Также лестно высказалась о звезде и дизайнер Катя Сильченко.

"Любимая... ну до чего же ты красива", – написала Сильченко.

© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva

Одна из подписчиц в комментариях отметила, что такие снимки должен выидеть только муж.

"Стыд и срам!!! Да красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропоганда для нашей молодежи?", – написала подписчица.

© instagram.com/ververa / Kate Kondratieva