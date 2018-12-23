Вера Брежнева пришла на шоу Урганта в странном платье

Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе впервые стали гостями программы "Вечерний Ургант".

На шоу Брежнева появилась в эффектном платье бренда Chapurin, а Меладзе в черном костюме и футболке. Ургант, конечно, не упустил возможности пошутить на эту тему, пишет Spletnik:

"Какое несправедливое распределение розового в вашей семье. А вы советуетесь когда-нибудь друг с другом – что надевать на публичные мероприятия?".



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Вера Брежнева на своей странице в Instagram написала:

"После 10 дней болезни это платье – праздник".