Вера Брежнева пришла на шоу Урганта в странном платье

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Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе впервые стали гостями программы "Вечерний Ургант".
На шоу Брежнева появилась в эффектном платье бренда Chapurin, а Меладзе в черном костюме и футболке. Ургант, конечно, не упустил возможности пошутить на эту тему, пишет Spletnik:
"Какое несправедливое распределение розового в вашей семье. А вы советуетесь когда-нибудь друг с другом – что надевать на публичные мероприятия?".
Вера Брежнева на своей странице в Instagram написала:
"После 10 дней болезни это платье – праздник".
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