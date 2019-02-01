Вера Брежнева устроила фотосессию в купальнике

Вера Брежнева и модель Лена Перминова устроили себе зимние каникулы на Мальдивах и поделились горячими фото.

Певица и модель активно делятся кадрами с отдыха. На снимках с пляжа Вера и Лена позируют в слитных купальниках, пишет Cosmopolitan.

"В шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу, как думаете?", – спросила у подписчиков Брежнева.



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Подруги улетели на Мальдивы без мужчин. Супруга Константина Меладзе призналась, что впервые отдыхает в этом месте. Своими приключениями на острове певица делится в Instagram Stories.



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