Вера Брежнева в пикантном образе допустила модный конфуз

Вера Брежнева опубликовала снимок, после которого поклонники посоветовал ей уволить стилиста.

Исполнительница хита "Я не святая" позировала на бетонном парапете скульптуры в старинном итальянском городе. Вера была одета в черное боди и колготки в тон. Звезде сделали яркий макияж и красиво распушили волосы.

Певица сидела, сложив руки на коленях и положив на них голову. Из украшений на ней оказался массивный драгоценный браслет.

Однако главным акцентом звездного образа стали босоножки на высоком каблуке с ремешками, усыпанными стразами, с подошвой и вставкой горчичного цвета.

Как пишет "Космополитен", поклонники удивились, что Брежнева надела их на колготки, нарушив модное правило: носить босоножки, шлепки и сандалии на голую стопу.