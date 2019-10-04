Вера Брежнева в пикантном образе допустила модный конфуз

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Вера Брежнева опубликовала снимок, после которого поклонники посоветовал ей уволить стилиста.
Исполнительница хита "Я не святая" позировала на бетонном парапете скульптуры в старинном итальянском городе. Вера была одета в черное боди и колготки в тон. Звезде сделали яркий макияж и красиво распушили волосы.
Певица сидела, сложив руки на коленях и положив на них голову. Из украшений на ней оказался массивный драгоценный браслет.
Однако главным акцентом звездного образа стали босоножки на высоком каблуке с ремешками, усыпанными стразами, с подошвой и вставкой горчичного цвета.
Как пишет "Космополитен", поклонники удивились, что Брежнева надела их на колготки, нарушив модное правило: носить босоножки, шлепки и сандалии на голую стопу.
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