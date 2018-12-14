Вера Брежнева выложила фото в нижнем белье

Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует в бюстгальтере.

На черно-белом снимке знаменитость предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки, пишут "Дни.ру".

"Большая ценность и сложность в этом потоке – быть собой", – подписала пост Брежнева.

Поклонники были шокированы. Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих детей выглядеть такой юной.



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