Вера Брежнева выложила фото в нижнем белье

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Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует в бюстгальтере.
На черно-белом снимке знаменитость предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки, пишут "Дни.ру".
"Большая ценность и сложность в этом потоке – быть собой", – подписала пост Брежнева.
Поклонники были шокированы. Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих детей выглядеть такой юной.
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