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Новости. Экономика
13:24, 09 Мая 2018

Вера финских бизнесменов в развитие российской экономики пошатнулась, пишут СМИ Суоми

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Опрос, проведенный Финско-российской торговой палатой среди представителей бизнеса и экспертов, показал, что вера финской деловой среды в развитие российской экономики существенно упала.

"Сейчас менее половины опрошенных верит в рост экономики восточного соседа, тогда как прошлой осенью таковых было две трети", - сообщает Yle.

Около 40% опрошенных верит в нулевой рост экономики. При этом финны продолжают верить в возможность развития своего бизнеса в России. Так, число компаний, которые планируют инвестировать в российский рынок, возросло: о расширении рассказали 40% опрошенных, 15% же заявили о сокращении своей деятельности в России.

Финский бизнес в России по-прежнему сталкивается с одними и теми же проблемами – это политическая ситуация, сложности, связанные с таможенным оформлением, колеблющийся курс рубля, экономическая нестабильность и падающий спрос. В исследовании отмечается, что протекционистская политика России повлияла на работу почти 50% компаний, что немного больше, чем в прошлом году.

"Обострившиеся отношения между Россией и Западом увеличили неопределенность и затуманили перспективы развития российской экономики. Это выражается в снижении ожиданий роста российской экономики. С другой стороны, компании чувствуют себя уверенно в своем бизнесе и повышают свою активность на рынке", – прокомментировал результаты опроса генеральный директор Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен.

В барометре финско-российской торговли приняли участие 300 финских руководителей высшего звена и экспертов по торговле с Россией.

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Комментарии

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кир
2018-05-09 13:32:14
Не надо с ними заигрывать. Сами придут и всё сделают как нужно нам.
Гость
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