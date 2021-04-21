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21.04.2021 19:10

Веревочный парк Norway Park Карелия открывает новый сезон

Новости. Экономика
15:20, 22 Апреля 2021
фото: © Norway Park
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Праздничная развлекательная программа с конкурсами и призами состоится 1 мая.

Веревочный парк Norway Park Карелия ждёт любителей активного отдыха! Праздничное открытие сезона с развлекательной программой, конкурсами и призами состоится 1 мая, но уже с 24 апреля веревочный парк будет работать каждый день: в выходные с 10:00 до 21:00, в будние дни с 13:00 до 21:00.

Приключения на высоте удивят не только детей, но и профессиональных спортсменов. Для гостей парка доступны 5 трасс разного уровня сложности, 77 интересных этапов и 10 зип-лайнов, один из которых — 150 метров. Перед выходом на трассы все гости знакомятся с техникой безопасности на обязательном инструктаже и проходят тренировочную трассу.

С мая по октябрь в парке можно отметить День рождения, выпускной, провести корпоратив. Выбирайте подходящую для вашей компании программу и наслаждайтесь активным отдыхом в кругу друзей и коллег.



 Бронирование мероприятий на сезон 2021 уже открыто! Подробности можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/norwayparkkarelia или по телефону +7 (911) 054-14-41

Парк находится на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» (Лесной пр., 47А)

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