Веревочный парк Norway Park Карелия ждёт любителей активного отдыха (ФОТО)

Приключения на высоте удивят не только детей, но и профессиональных спортсменов.

Для гостей парка доступны 5 трасс разного уровня сложности, 77 интересных этапов и 10 зип-лайнов, один из которых - 150 метров. Перед выходом на трассы все гости знакомятся с техникой безопасности на обязательном инструктаже и проходят тренировочную трассу.

В парке действуют постоянные акции:

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- 50% для именинников в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после

- 15% для многодетных семей

- 20% для студентов (по средам)

- Пикник, день рождения, корпоратив – в парке можно организовать любое мероприятие!

- Место для организации праздника на свежем воздухе (столы и скамейки) - бесплатно, в помещении – 700 руб./час.

Парк работает ежедневно!

Для физлиц – пн, вт – с 13 до 22, ср,ср,пт,сб с 10 до 22, вс с 10 до 21.

Для корпоративных клиентов (в том числе для д.р.) – с пн по сб с 10 до 22, в вс с 10 до 21.

Парк находится на территории ТРК «Лотос PLAZA» (Лесной пр., 47А)

Веревочный парк Norway Park Karelia ждёт всех! Ведь лето, к сожалению, так быстротечно, успей им насладиться!

Подробности можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/norwayparkkarelia или по телефону +7 (911) 054-14-41

Парк находится на территории ТРК «Лотос PLAZA» (Лесной пр., 47А)