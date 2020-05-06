Верховный суд Карелии оставил Юрия Дмитриева под стражей

Известный исследователь сталинских репрессий находится под арестом в следственном изоляторе Петрозаводска, где выявлены заболевшие коронавирусом.

Судья Верховного суда Карелии Олег Гудков отклонил 7 мая апелляционную жалобу адвоката Виктора Ануфриева на решение городского суда Петрозаводска, который в конце марта продлил срок содержания под стражей Юрия Дмитриева. Таким образом, известный исследователь сталинских репрессий останется под арестом, как минимум, до 25 июня, несмотря на многочисленные выступления российских общественников в его поддержку.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска почти два года.

Отметим, что Юрий Дмитриев находится под стражей в следственном изоляторе Петрозаводска. В конце апреля в СИЗО были выявлены заболевшие коронавирусом, которые были этапированы в Карелию из соседней Ленинградской области.

Накануне рассмотрения адвокатской жалобы на решение городского суда Петрозаводска о продлении Дмитриеву срока ареста свыше 150 деятелей российской науки и культуры направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить пожилого исследователя сталинских репрессий на свободу. Среди тех, кто подписал это обращение, - Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова и другие.