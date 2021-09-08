Верховный суд Карелии оставил в силе штраф писателю и блогеру из Петрозаводска Сергею Филенко

Гражданский активист оштрафован на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Петрозаводского городского суда, который оштрафовал 23 июня карельского писателя, блогера и путешественника Сергея Филенко на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, судья городского суда Ольга Кайгородова признала Сергея Филенко виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Писатель, блогер и путешественник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на площади Кирова вечером 21 апреля вместе с некоторыми другими участниками несанкционированной властями Петрозаводска акции. Поводом для привлечения Сергея Филенко к ответственности послужило то, что он держал в руках плакат «Россия будет счастливой!», выкрикивал «Свободу!» и читал стихи. Сам Филенко отказался признать себя виновным и сообщил «Столице на Онего», что готов вместе с адвокатом Наталией Черновой, которая защищала его на процессе, обратиться в Европейский суд по правам человека.



Сергей Филенко на апрельском митинге. Фото: Валерий Поташов

О том, в чем обвиняли Сергея Филенко, читайте в материале «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».