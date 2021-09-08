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Верховный суд Карелии оставил в силе штраф писателю и блогеру из Петрозаводска Сергею Филенко

Новости. Общество
11:44, 09 Сентября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Гражданский активист оштрафован на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Петрозаводского городского суда, который оштрафовал 23 июня карельского писателя, блогера и путешественника Сергея Филенко на 5 тысяч рублей за участие в апрельской акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, судья городского суда Ольга Кайгородова признала Сергея Филенко виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Писатель, блогер и путешественник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на площади Кирова вечером 21 апреля вместе с некоторыми другими участниками несанкционированной властями Петрозаводска акции. Поводом для привлечения Сергея Филенко к ответственности послужило то, что он держал в руках плакат «Россия будет счастливой!», выкрикивал «Свободу!» и читал стихи. Сам Филенко отказался признать себя виновным и сообщил «Столице на Онего», что готов вместе с адвокатом Наталией Черновой, которая защищала его на процессе, обратиться в Европейский суд по правам человека.  


Сергей Филенко на апрельском митинге. Фото: Валерий Поташов

О том, в чем обвиняли Сергея Филенко, читайте в материале «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-09 12:15:56
К акциям бабки Вали у властей ворососв нет?
однозначно
2021-09-09 12:27:16
User, к бабке эмме тоже вопросов нет. Организовала очередной женский батальон и уже районы города кромсают - кто где и чем управлять будет :)
Козьма
2021-09-09 12:22:34
User, видимо позже будут и в большом количестве .
Кинокритик
2021-09-09 12:07:46
Работать некому - все блогеры и писатели. Раньше хоть пионеры макулатуру собирали..
User
2021-09-09 12:25:27
Кинокритик, теперь мукулатуру путинский "средний класс" собирает, пионерам не остается. Спасибо Вале и едру!
Leopol'd
2021-09-09 12:07:32
Система не может признать собственные ошибки и незаконность собственных постановлений.
Кинокритик
2021-09-09 12:34:52
Leopol'd, а почему в своей рекламной газетенке не комментишь ? Никто не читает ? Тогда кефир рекламируй :)
Leopol'd
2021-09-09 13:00:07
Кинокритик, или как там тебя...
Поплачься ты Фуксу, наконец. Он тебе скоро в портрете губернатора привидится. Надоел тупизмом своим!
Кинокритик
2021-09-09 13:19:12
Leopol'd, какая связь между фуксом и кефиром ? Тоже просроченный ? :)
Вася
2021-09-09 11:54:35
Правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) запретило гражданам Афганистана проводить митинги без разрешения властей.
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