Верховный суд Карелии отказался изменить Алиханову наказание с реального заключения на ограничение свободы

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда, согласно которому оставшийся срок наказания, – до августа 2019 года Девлет Алиханов проведет в колонии.

В Верховном суде Карелии сегодня рассматривалась апелляция Девлета Алиханова на решение Сегежского районного суда, который осенью прошлого года отказал ему в изменении неотбытого срока наказания с реального заключения в колонии на ограничение свободы.

Отказ в районном суде мотивировали тем, что Алиханов в колонии получил дисциплинарное взыскание за то, что купил в магазине и передал другому осужденному сигареты. Кроме этого, свои возражения высказала потерпевшая сторона, а именно – администрация Петрозаводского городского округа.

Отметим, что Алиханова отказались выпустить из колонии, несмотря на то, что он, даже не будучи согласен с приговором суда, полностью погасил якобы нанесенный ущерб администрации Петрозаводского городского округа и добровольно, без исполнительного производства, оплатил штраф.

Сегодня Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда. В качестве аргумента был отклонен даже тот факт, что Президиум Верховного суда России 5 декабря 2018 года полностью оправдал Алиханова, а 28 декабря отменил собственного решение, сославшись при этом только на нарушение процедурных моментов.

Срок отбытия наказания у Девлета Алиханова заканчивается 5 августа 2019 года (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона). Ему осталось находиться в колонии ровно полгода. Сегодня его могли отпустить домой, заменив неотбытый срок наказания на более мягкий – ограничение свободы (человек может находиться дома, передвигаться по городу). Однако, судья Верхового суда Карелии Савастьянов не пошел на этот шаг.