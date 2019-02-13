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Новости. Криминал
12:56, 13 Февраля 2019

Верховный суд Карелии оставил Галикеева в колонии

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Верховный суд Карелии не стал отменять приговор бывшему начальнику Автодорнадзора Карелии Рафаила Галикеева по делу об избиении подчиненного и присвоении денег коллег.

Соответствующее решение в среду приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии. 

В ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии. Его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет. Оба обжаловали решение первой инстанции в Верховном суде Карелии.

Осужденные и адвокаты просили суд оправдать подсудимых и отменить приговор городского суда, так как он, по их мнению, необоснованный и незаконный. В частности, посчитали осужденные, часть свидетелей по делу оговорили их; в тексте приговора суд не дал оценку показаниям свидетелей, которые не слышали никаких звуков избиения и подтвердили слова подсудимых; по делу не проводилось ни одной экспертизы.

Как сказал в ВС Карелии Галикеев, обвинение по уголовному делу основаны на противоречивых предположениях. По его мнению, с потерпевшими и свидетелями велась определенная работа, чтобы дискретитировать подсудимых.

Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвинялись по ч.3 ст.286 и ч.3. ст.160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете вместе с Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по служебной деятельности бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

Шелковников также обвинялся в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на трассе "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, Рафаил Галикеев обвинялся в присвоении 35 тысяч рублей. По данным расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

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