Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу противников форелевого хозяйства на Верхнем Куйтто

Жители деревни Войница обжаловали решение Костомукшского городского суда, отказавшего в удовлетворении их иска.

Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционную жалобу группы жителей деревни Войница Калевальского национального района на решение Костомукшского городского суда от 9 апреля 2019 года. Напомним, суд Костомукши отказал им в удовлетворении иска к депутату Луусалмского сельского поселения Надежде Лесонен о признании недействительным протокола собрания жителей Войницы от 22 июня прошлого года. Этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители старинной карельской деревни Войница.

Противники открытия форелевой фермы потребовали признать протокол собрания недействительным, поскольку, по их словам, собрание в деревне 22 июня 2018 года носило характер разъяснительной беседы, в которой участвовали представители фирмы, претендующей на рыбоводные участки. "Ответчик, воспользовавшись ситуацией при проведении беседы с жителями деревни Войница о пользе разведения товарной форели, изготовил оспариваемый протокол собрания граждан и выдал его за официальный документ по согласованию вопроса о размещении и определении границ рыбоводческих хозяйств, но по существу такого собрания не проводилось, как и не проводилось голосования по вопросам повестки дня собрания. Хотелось бы обратить внимание на то что, указанное в оспариваемом протоколе решение собрания не совпадает с повесткой дня собрания, указанной в этом же протоколе, что так же осталось без оценки суда", - говорится в апелляционной жалобе жителей Войницы.

По мнению истцов, решение Костомукшского городского суда является необоснованным, поскольку он дал "неправильную оценку обстоятельствам и материалам дела, допустил ошибочное толкование и применение норм материального права и не применил нормы материального права, подлежащие применению при рассмотрении дела по существу". Рассмотрение жалобы в Верховном суде Карелии назначено на 28 июня.

Отметим также, что 23 апреля Верховный суд республики удовлетворил иск еще одной жительницы Войницы Ксении-Лауры Рышкевич к карельскому министерству сельского и рыбного хозяйства и отменил его приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Правда, это решение пока не вступило в законную силу - Минсельхоз Карелии направил жалобу на него в Верховный суд России.