Верховный суд поддержал законопроект о конфискации автомобилей за пьяную езду

Лишенных прав водителей, злостно нарушающих ПДД, предлагают подвергать уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств.

Как сообщает «Коммерасантъ», об этом говорится в законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Документ получил поддержку МВД и Верховного суда.

С 2016 года суд выступал против конфискации авто у нарушителей, поэтому все попытки изменить законодательство ничем не заканчивались. Суд в своем отзыве разъяснил: автомобиль, за рулем которого был преступник, может принадлежать другому человеку, который к преступлению отношения не имеет.

Аналогичную позицию высказало и правительств РФ: идея конфискации машины у собственника, не имеющего отношения к преступлению, противоречит «принципам Конституции о защите частной собственности». ВС также заметил, что даже самые серьезные нарушения ПДД, которые привели к смерти, совершаются по неосторожности, а значит, машина не является орудием преступления и конфискована быть не может.

Каким образом автору законопроекта удалось заручиться поддержкой ВС и МВД, не ясно. На ее сайте говорится о «проведенной большой работе с министерствами в части детального анализа ситуации». В пресс-службе Верховного суда пояснений пока не дали.