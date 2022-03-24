Реклама
Проданный за 1 рубль памятник архитектуры в Петрозаводске власти пытаются изъять у собственника
24.03.2022 09:19
Глава МВД назвал размер зарплаты сотрудников ППС в Карелии
24.03.2022 14:41
В Петрозаводске скончался бывший начальник колонии
24.03.2022 10:10

Верховный суд поддержал законопроект о конфискации автомобилей за пьяную езду

Новости. Общество
00:10, 25 Марта 2022
фото: © ТАСС

Новости партнеров

Лишенных прав водителей, злостно нарушающих ПДД, предлагают подвергать уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств.

Как сообщает «Коммерасантъ», об этом говорится в законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Документ получил поддержку МВД и Верховного суда.

С 2016 года суд выступал против конфискации авто у нарушителей, поэтому все попытки изменить законодательство ничем не заканчивались. Суд в своем отзыве разъяснил: автомобиль, за рулем которого был преступник, может принадлежать другому человеку, который к преступлению отношения не имеет.

Аналогичную позицию высказало и правительств РФ: идея конфискации машины у собственника, не имеющего отношения к преступлению, противоречит «принципам Конституции о защите частной собственности». ВС также заметил, что даже самые серьезные нарушения ПДД, которые привели к смерти, совершаются по неосторожности, а значит, машина не является орудием преступления и конфискована быть не может.

Каким образом автору законопроекта удалось заручиться поддержкой ВС и МВД, не ясно. На ее сайте говорится о «проведенной большой работе с министерствами в части детального анализа ситуации». В пресс-службе Верховного суда пояснений пока не дали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира
18.03.2022, 09:37
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»