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Верховный суд пояснил, когда можно не платить алименты

Новости. Общество
22:00, 04 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", - сказано в проекте постановления пленума ВС РФ.

В то же время, подчеркивает суд, несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной - сумму выплат можно оспорить в установленном законом порядке. "Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной", - отмечает суд.

Постановление также рассматривает вопрос о невыплате алиментов осужденными - тут суды должны разбираться в каждом конкретном случае и смотреть, не уклонялся ли заключенный от работы. "Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин", - отмечается в проекте.

В настоящее время проект направлен на доработку в редакционную комиссию. После его принятия пленумом ВС РФ российские суды должны будут руководствоваться этим постановлением при вынесении решений.

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