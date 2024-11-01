Кемские врачи спасли жизнь тяжелого пациента, которого нельзя было везти в карельскую столицу.

О слаженной работа врачей, благодаря которой удалось спасти жизнь человека, рассказала в официальном паблике администрация Кемского района.



Как рассказали в сети, 16 октября бригада скорой помощи доставила 68-летнего мужчину в приемное отделение Кемской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Врачи немедленно госпитализировали его в реанимацию.



После проведенных обследований поставили диагноз: острый коронарный синдром, ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда нижней стенки. Это осложнялось хронической сердечной недостаточностью, ожирением, гипертонией и бронхиальной астмой. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина дважды перенес инфаркт миокарда.



Пациента подключили к аппарату ИВЛ, он находился в отделении интенсивной терапии.



Из-за тяжелого состояния мужчину нельзя было транспортировать в Республиканскую больницу имени Баранова. Врачи Кемской ЦРБ постоянно держали связь с ведущими специалистами Республиканской больницы, чтобы обеспечить наилучшее лечение для пациента.



Благодаря слаженной работе медперсонала уже 30 октября пациент вернулся домой с рекомендациями для продолжения лечения.



«Мы гордимся сотрудниками, которые вытянули пациента буквально с того света!» — написали местные власти и поименно поблагодарили врачей и медсестер Кемской больницы.