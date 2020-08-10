Вернувшийся с зоны житель Карелии пошел на преступление ради отдыха в сауне

Инцидент произошел 8 августа в одном из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в полицию Петрозаводска поступило сообщение от продавца продуктового магазина. Она рассказала, что в помещение вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал лечь на пол, а затем похитил из кассы всю выручку – 29,9 тысячи рублей.

Установлено, что 38-летний мужчина, недавно вышедший на свободу, спланировал преступление. Злоумышленник пояснил, что торговую точку выбрал поближе к дому, такую, где нет камер видеонаблюдения и охраны.



Похитив деньги, он выбросил нож и свою куртку в соседнем дворе, а сам уехал на такси. Краденые деньги он потратил на отдых в сауне.

В настоящий момент мужчина находится под стражей.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее настойчивый юноша ограбил петрозаводчанку посреди улицы.