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Вернувшийся с зоны житель Карелии пошел на преступление ради отдыха в сауне

Новости. Криминал
11:46, 11 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Инцидент произошел 8 августа в одном из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в полицию Петрозаводска поступило сообщение от продавца продуктового магазина. Она рассказала, что в помещение вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал лечь на пол, а затем похитил из кассы всю выручку – 29,9 тысячи рублей.

Установлено, что 38-летний мужчина, недавно вышедший на свободу,  спланировал преступление. Злоумышленник пояснил, что торговую точку выбрал поближе к дому, такую, где нет камер видеонаблюдения и охраны.

Похитив деньги, он выбросил нож и свою куртку в соседнем дворе, а сам уехал на такси. Краденые деньги он потратил на отдых в сауне.

В настоящий момент мужчина находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее настойчивый юноша ограбил петрозаводчанку посреди улицы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2020-08-11 11:54:16
Работы нет, вот людям и приходится идти на преступление.
кир
2020-08-11 12:05:47
off, не надо оправдывать преступника, заботливый ты наш. :)
Off
2020-08-11 12:35:33
кир, это ты сам с собой разговариваешь ? )
Off
2020-08-11 13:14:41
кир, а я что сделаю ? Админы допускают такое . А провокатор ..это с маленькой буквы. )
кир
2020-08-11 13:05:47
Off, вас тут два с одинаковыми никами. Только первые буквы разные. Иди, разбирайся, провокатор.
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