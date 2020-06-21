Настойчивый юноша ограбил петрозаводчанку посреди улицы

В полицию обратилась 52-летняя петрозаводчанка с заявлением о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером ей понадобилось сходить к банкомату. В помещении находился еще один посетитель. Он предложил женщине помощь, но она отказалась, сняла с карты три тысячи рублей и вышла. Незнакомец догнал ее на улице и вырвал из рук сумку.

Полицейские задержали 18-летнего мужчину. Деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина ограбил петрозаводчанина, который предложил ему отметить получение пенсии.