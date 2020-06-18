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Мужчина ограбил петрозаводчанина, который предложил ему отметить получение пенсии

Новости. Криминал
09:47, 19 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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В полицию обратился 54-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что на него напал неизвестный и похитил более 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина получил пенсию и решил отметить это событие. На улице он познакомился с двумя прохожими и предложил выпить. Те согласились, а когда спиртное закончилось, стали требовать купить еще. Получив отказ, один из собутыльников нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а затем забрал деньги и сбежал.

Подозреваемым оказался 33-летний ранее мужчина. Деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее опасный рецидивист обокрал приятеля и вновь отправился за решетку.

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