Опасный рецидивист обокрал приятеля и вновь отправился за решетку

В Лоухском районе мужчина осужден за кражу с банковского счета, сообщили в прокуратуре Карелии.
Местный житель менее чем через два месяца после освобождения из мест лишения свободы совершил новое преступление.
Ранее неоднократно судимый за хищения 30-летний мужчина в мае 2019 года снял с карты собутыльника более 100 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь и развлечения.
Учитывая опасный рецидив, нарушение условно-досрочного освобождения, злоупотребление спиртными напитками, суд назначил ему три года колонии.
Также осужденному отменено УДО. Общий приговор – четыре года в колонии особого режима.
Ранее в Петрозаводске рецидивист "промчался" мимо кассы с краденым товаром.
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