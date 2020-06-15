Опасный рецидивист обокрал приятеля и вновь отправился за решетку

В Лоухском районе мужчина осужден за кражу с банковского счета, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель менее чем через два месяца после освобождения из мест лишения свободы совершил новое преступление.

Ранее неоднократно судимый за хищения 30-летний мужчина в мае 2019 года снял с карты собутыльника более 100 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь и развлечения.

Учитывая опасный рецидив, нарушение условно-досрочного освобождения, злоупотребление спиртными напитками, суд назначил ему три года колонии.



Также осужденному отменено УДО. Общий приговор – четыре года в колонии особого режима.

Ранее в Петрозаводске рецидивист "промчался" мимо кассы с краденым товаром.