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Опасный рецидивист обокрал приятеля и вновь отправился за решетку

Новости. Криминал
12:13, 16 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
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В Лоухском районе мужчина осужден за кражу с банковского счета, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель менее чем через два месяца после освобождения из мест лишения свободы совершил новое преступление.

Ранее неоднократно судимый за хищения 30-летний мужчина в мае 2019 года снял с карты  собутыльника более 100 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь и развлечения.

Учитывая опасный рецидив, нарушение условно-досрочного освобождения, злоупотребление спиртными напитками, суд назначил ему три года колонии.

Также осужденному отменено УДО. Общий приговор – четыре года в колонии особого режима.

Ранее в Петрозаводске рецидивист "промчался" мимо кассы с краденым товаром.

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