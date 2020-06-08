В Петрозаводске рецидивист "промчался" мимо кассы с краденым товаром

Нарушителя задержали 6 июня в одном из торговых заведений города, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером в субботу в гипермаркете Петрозаводска сработала тревожная сигнализация.
Выяснилось, что ранее судимый за мелкое хулиганство 28-летний петрозаводчанин прошел мимо кассы с неоплаченным товаром.
Поскольку это второе аналогичное правонарушение в течение года, мужчине грозит уже уголовная ответственность по статье "кража".
Задержанного передали полиции.
Ранее юная "леди" пыталась сбежать из магазина в Карелии с бутылкой водки.
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