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Вернувшийся в Россию Навальный задержан в Шереметьево

Новости. Общество
21:10, 17 Января 2021
фото: © instagram.com/navalny
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Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево, куда был перенаправлен его самолет из Внуково.

Сотрудники УФСИН увели оппозиционера Алексея Навального, который вечером 17 января вернулся с супругой в Москву из Берлина, после того как он прошел паспортный контроль в Шереметьево.

"В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - цитируют РИА Новости УФСИН.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.

Самолет авиакомпании "Победа" должен был сесть в аэропорту Внуково, где оппозиционера ждали сторонники. Но, как сообщила Reuters "Победа", аэропорт Внуково был закрыт для прибывающих самолетов.

"Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы",— сказали РБК в пресс-службе "Победы".

В самом Внуково прошли задержания пришедших встречать политика. Сторонников полит иказадерживали перед входом в аэропорт, так как из самого здания аэропорта людей вытеснили сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Точное число задержанных неизвестно. В самом аэропорту было задержано более 10 человек. Среди них сотрудники ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) и Любовь Соболь, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, Навальный проходил в Германии лечение в клинике "Шарите". Оппозиционеру стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы "Новичок". Омские врачи исключили вероятность отравления и посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов, Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального, пишет "РБК".

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.

В Федеральной службе безопасности сочли расследование "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников", а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении "легализацией материалов американских спецслужб".

ФСИН заявила, что собирается задержать оппозиционера: ведомство утверждает, что он нарушил режим по "делу "Ив Роше". Служба через суд потребовала изменить его условный срок на реальный.

Кроме того, 29 декабря СКР собщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия,  Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

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Комментарии

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кир
2021-01-17 22:36:14
Пишите. Ваши настроения нужны для Москвы. Знать будет и денег не даст на халяву.
Zim
2021-01-17 22:33:44
А как вы полагаете, Навальный выполняет свой план, или идёт с опережением? Мог ли он расчитывать на такой подарок, как закрытие Внуково? Они его специально раскручивают, в президенты готовят, или он их разводит, а они не въезжают? Какой завтра Навальный сделает следующий шаг? Разве может быть, что у него это не продуманно?
театральный критик
2021-01-17 22:53:50
Zim, мы полагаем, что нам глубоко нас рать :)
кир
2021-01-17 22:14:30
Зим никогда никем не руководил. Только вопросы задает, а сам разбираться не умеет. Интернет есть, не голоден и ему неловко как-то жить в стране. Вали к финикам. Жалеть не будем.
Koira
2021-01-17 22:09:16
Портяка однозначныйкир отметился, что ты тут сидишь смена твоя кончилась.
миша
2021-01-17 22:09:16
Получается, что Навальный - патриот, раз в такой ситуации вернулся на Родину?
Тупик
2021-01-17 21:40:31
Дурдом, ей Богу! Вместо борьбы с коррупцией, у нас опять борются с Навальным! Позор! И смех!!!
Изя
2021-01-17 22:02:10
Тупик, +++++++++++++ , ложись тоже спать , всё будет хорошо ))) :)
Zim
2021-01-17 21:54:14
Тупик, что значит бороться с коррупцией, это как пчелы против мёда? Но с другой стороны возразить Вам по поводу дурдома нечего, действительно, что кроме стыда и чувства неловкости можно после такого испытывать за руководство страны? Так суетится, разве это по-взрослому?
Изя
2021-01-17 22:03:50
Zim, вместо вопросов прямо одни ответы ))) Умеешь тему раскрыть вопросами ))
Zim
2021-01-17 23:01:22
Изя, может темы каждый сам для себя раскрывает, а вопросы могут только помочь это сделать? Да и ответы, наверное, могут быть у каждого свои?
Изя
2021-01-17 21:32:25
А карелам всё пофиг , спят как обычно )))) :)
Zim
2021-01-17 21:55:51
Изя, а что по-вашему сейчас должны делать карелы?
Изя
2021-01-17 22:01:21
Zim, спать и дальше и ты уже ложись , хватит будоражить народ )))) :)
Zim
2021-01-17 22:39:11
Изя, так мы с Вам разве карелы?
кир
2021-01-17 21:23:06
Хорошая новость. :)
Изя
2021-01-17 22:06:34
посмотри стрим Фейгина с Генералом СВР и подумай о жизни ))) :)
Off
2021-01-17 21:20:52
Власть , трусливо обделалась на весь мир .
кир
2021-01-17 22:10:49
офф, сытый, не работаешь, по справке живешь, галиматью пишешь и недоволен. Давно кнут не ходил по твоей спине. Кот одобрительно заурчал.
однозначно
2021-01-17 21:16:02
В этой новости прекрасно всё :)
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