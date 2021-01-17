Вернувшийся в Россию Навальный задержан в Шереметьево

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево, куда был перенаправлен его самолет из Внуково.

Сотрудники УФСИН увели оппозиционера Алексея Навального, который вечером 17 января вернулся с супругой в Москву из Берлина, после того как он прошел паспортный контроль в Шереметьево.

"В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - цитируют РИА Новости УФСИН.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.

Самолет авиакомпании "Победа" должен был сесть в аэропорту Внуково, где оппозиционера ждали сторонники. Но, как сообщила Reuters "Победа", аэропорт Внуково был закрыт для прибывающих самолетов.

"Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы",— сказали РБК в пресс-службе "Победы".

В самом Внуково прошли задержания пришедших встречать политика. Сторонников полит иказадерживали перед входом в аэропорт, так как из самого здания аэропорта людей вытеснили сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Точное число задержанных неизвестно. В самом аэропорту было задержано более 10 человек. Среди них сотрудники ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) и Любовь Соболь, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, Навальный проходил в Германии лечение в клинике "Шарите". Оппозиционеру стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы "Новичок". Омские врачи исключили вероятность отравления и посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов, Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального, пишет "РБК".

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.

В Федеральной службе безопасности сочли расследование "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников", а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении "легализацией материалов американских спецслужб".

ФСИН заявила, что собирается задержать оппозиционера: ведомство утверждает, что он нарушил режим по "делу "Ив Роше". Служба через суд потребовала изменить его условный срок на реальный.

Кроме того, 29 декабря СКР собщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.