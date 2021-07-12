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Версии происхождения коронавируса озвучил российский ученый

Новости. Общество
19:30, 12 Июля 2021
фото: © Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/CDC/Handout via REUTERS

Ученый Нетесов заявил, что для выяснения происхождения COVID-19 может понадобиться до двух лет.

Год или два может понадобиться для точного определения происхождения нового коронавируса, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии — очень редкое природное событие», — сказал собеседник агентства.

Ученый отметил, что в случае расследования причин атипичной пневмонии 2002–2003 года удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить путь — как вирус попал из природы к человеку.

«Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% — это и есть загадка. Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах. В США вообще идет фундаментальное расследование, связанное с тем, что надо изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных», — сообщил специалист.

Нетесов пояснил, что коронавирусов в природе очень много у самых разных видов животных, не только у летучих мышей. Так, известно, что промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, и по всей видимости другие мелкие млекопитающие, добавил он.

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