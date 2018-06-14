Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 14 Июня 2018

Верующие живут дольше атеистов, выяснили ученые

По теме

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации
14.06.18 21:05
В кинотеатрах начали тестировать системы распознавания лиц
14.06.18 20:40
Девушка с тревожным расстройством написала подробную инструкцию своему парню
14.06.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Анализ некрологов в американских газетах раскрыл любопытную зависимость: глубоко верующие люди в среднем живут на 3-4 года дольше, чем агностики и атеисты.

К такому выводу, отмечает РИА Новости, пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Social Psychological and Personality Science.

"Что интересно, в городах, где много религиозных людей, эти плюсы "перетекали" и на неверующих людей. Это может быть связано с тем, что атеисты и агностики перенимали часть жизненных норм, привычек и шаблонов поведения у верующих соседей и знакомых", — рассказывает Лаура Уоллэс из университета штата Огайо (США).

В последние несколько десятилетий антропологи уделяют большое внимание тому, какую роль играла вера в развитии человечества. Большинство ученых сегодня считает, что человек биологически предрасположен к религии, так как подобные верования помогали сообществам первых людей сплачиваться.

Вдобавок недавно биологи нашли особую зону в мозге, облучение которой магнитным полем подрывает веру в иррациональные феномены, и выяснили, что регулярное посещение церквей заметно снижало вероятность преждевременной смерти среди пожилых женщин.

Уоллэс и ее коллеги открыли еще одну необычную взаимосвязь между конфессиональной принадлежностью, здоровьем и продолжительностью жизни, изучив несколько тысяч некрологов, опубликованных в последние годы в местных газетах в 42 разных городах США.

При анализе этих данных, как отмечают ученые, они учитывали пол и супружеский статус каждого усопшего. Как правило, женщины и семейные люди живут намного дольше, чем мужчины, холостяки, вдовы и прочие люди, не имеющие семьи или просто "второй половины". 

Когда социологи учли все эти побочные факторы, они обнаружили, что религиозные люди в среднем живут на 3,5-4 года дольше, чем те усопшие, в чьих некрологах не была указана их конфессиональная принадлежность  или упоминалось ее отсутствие.

Часть этого благотворного эффекта, как отмечает Уоллэс, была связана с тем, что религиозные люди часто участвуют в различных общинных мероприятиях, которые проводят их церкви, и чаще ведут более здоровый образ жизни, чем неверующие люди, благодаря постам и запретам на употребление спиртного и наркотиков.

Все это, с другой стороны, объясняет благотворный эффект лишь примерно на треть, и ученые пока не понимают, с чем связано продление жизни религиозных людей на остальные 2-3 года, о которых говорит статистика. В ближайшее время Уоллэс и ее коллеги попытаются раскрыть эту загадку, анализируя другие аспекты поведения верующих и атеистов, а также собирая более широкую статистику.

По теме

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации
14.06.18 21:05
В кинотеатрах начали тестировать системы распознавания лиц
14.06.18 20:40
Девушка с тревожным расстройством написала подробную инструкцию своему парню
14.06.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-06-14 20:03:12
Дольше, лучше и осмысленнее. Ежу понятно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
07.06.2018, 21:30
ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 3
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 11
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

Программа "Резонанс" на ТНТ-Онего
13.06.2018 19:03
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»