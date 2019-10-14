Подписаться
Новости. Экономика
13:14, 14 Октября 2019
фото: Строительная компания "Баренц Групп"

Веселый квест прошел на бульваре Интернационалистов

Загрузка...

В эту субботу, 12 октября, строительная компания "Баренц Групп" организовала веселый квест для детей и их родителей.

Праздник проходил в жилом комплексе "Иволга" на бульваре Интернационалистов, 8. Несмотря на непогоду, собралось очень много желающих поучаствовать в квесте и познакомиться с комплексом. Сотрудники компании "Баренц Групп" сопровождали свои команды на каждом этапе, одной из станций квеста была демонстрационная квартира в жилом комплексе. Команды смогли не только поучаствовать в веселых забегах, но и познакомиться с комплексом изнутри. Посмотреть эргономику пространства в квартирах, оценить высокие потолки и покататься на бесшумных лифтах KONE.

Основной площадкой, конечно же, служил бульвар возле дома. На нем удобно расположились детские площадки, футбольное поле, тренажеры и даже утиный пруд.

Помогали в проведении этого веселого мероприятия сотрудники строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", на станции Леруа участники квеста должны были сконструировать Стринг-Арт, это техника картин из гвоздиков и нитей.

Все участники были довольны, даже дождь не помешал веселиться и занимать призовые места. А призы в этом квесте были замечательные – победители получили сертификаты в ресторан "Фрегат", а главный приз, который разыграли с помощью лотереи – был сертификат в "Леруа Мерлен" на 10 тысяч рублей. Мы еще раз поздравляем победителей и приглашаем участвовать на всех наших мероприятиях, которые проводятся в жилых комплексах.

А на сегодняшний день ведется строительства 5 этапа жилого комплекса "Иволга", где предлагаются к продаже квартиры площадью от 35 кв м., стоимостью от 1,8 млн рублей.

Офисы продаж расположены на пр. К.Маркса, 1а и бульваре Интернационалистов, 8. Всю подробную информацию можно узнать по телефону 331-331, на сайте https://ivolga.barenz.group/ или в соцсетях: https://vk.com/club145980892.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией

Аналитика

10.10.2019 00:18
Обществоведение
Хлеб – соль 18
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 5
08.10.2019 14:37
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»