Веселый квест прошел на бульваре Интернационалистов

В эту субботу, 12 октября, строительная компания "Баренц Групп" организовала веселый квест для детей и их родителей.

Праздник проходил в жилом комплексе "Иволга" на бульваре Интернационалистов, 8. Несмотря на непогоду, собралось очень много желающих поучаствовать в квесте и познакомиться с комплексом. Сотрудники компании "Баренц Групп" сопровождали свои команды на каждом этапе, одной из станций квеста была демонстрационная квартира в жилом комплексе. Команды смогли не только поучаствовать в веселых забегах, но и познакомиться с комплексом изнутри. Посмотреть эргономику пространства в квартирах, оценить высокие потолки и покататься на бесшумных лифтах KONE.

Основной площадкой, конечно же, служил бульвар возле дома. На нем удобно расположились детские площадки, футбольное поле, тренажеры и даже утиный пруд.

Помогали в проведении этого веселого мероприятия сотрудники строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", на станции Леруа участники квеста должны были сконструировать Стринг-Арт, это техника картин из гвоздиков и нитей.

Все участники были довольны, даже дождь не помешал веселиться и занимать призовые места. А призы в этом квесте были замечательные – победители получили сертификаты в ресторан "Фрегат", а главный приз, который разыграли с помощью лотереи – был сертификат в "Леруа Мерлен" на 10 тысяч рублей. Мы еще раз поздравляем победителей и приглашаем участвовать на всех наших мероприятиях, которые проводятся в жилых комплексах.

А на сегодняшний день ведется строительства 5 этапа жилого комплекса "Иволга", где предлагаются к продаже квартиры площадью от 35 кв м., стоимостью от 1,8 млн рублей.

Офисы продаж расположены на пр. К.Маркса, 1а и бульваре Интернационалистов, 8. Всю подробную информацию можно узнать по телефону 331-331, на сайте https://ivolga.barenz.group/ или в соцсетях: https://vk.com/club145980892.

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