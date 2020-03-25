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Весенний призыв пройдет в Карелии с особенностями из-за коронавируса

Новости. Общество
08:20, 26 Марта 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Первые новобранцы отправятся служить в конце мая, а не в апреле, сообщил военком Карелии.

На совещании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшемся 25 марта, военный комиссар республики Андрей Артемьев рассказал о весеннем призыве. В этом годе он пройдет с особенностями. Если раньше отправка на военную службу проходила во второй половине апреля, то теперь отправлять будут во второй половине мая. Предполагается, что в Карелии первые новобранцы отправятся служить 25-26 мая.

Через призывные комиссии республики пройдет порядка трех тысяч молодых людей, будут работать 18 призывных комиссий в муниципальных образованиях и одна республиканская комиссия. Служить отправят около 900 призывников Карелии.

Для призывных комиссий сейчас закупаются антибактериальные препараты, идут переговоры о поставке защитных масок и тепловизоров. Защитные средства будут приобретаться на средства Минобороны.

По словам военкома, вариантов тестирования призывников на коронавирус предлагается два. Первый – максимальное тестирование всех призывников на призывных комиссиях, которые в районах работают 2-3 раза в месяц, в Петрозаводске (где сосредоточено 70 процентов призывников) ежедневно кроме выходных. Такой путь предпочтителен, поскольку является гарантией того, что на призывных пунктах не возникнет очагов инфекции. Второй – тестирование только тех, кто пойдет на отправку в армию в конце мая. Чтобы своевременно доводить информацию о ходе призывной кампании и не допустить возможной дестабилизации обстановки, комиссар планирует еженедельно освещать ситуацию в СМИ и проводить регулярные пресс-конференции, первая из которых состоится 1 апреля, сообщили в правительстве Карелии.

Накануне Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии из-за угрозы распостранения коронавируса.

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