Ветер усилится: штормовое предупреждение объявили в Карелии

Региональное Управление МЧС предупредило об усилении ветра и метелях, которые обрушатся на Карелию вечером 21 ноября.

По данным МЧС, полученным от Гидрометцентра Карелии, начиная с 20-23 часов 21 ноября с сохранением в первой половине дня 22 ноября местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, на акватории крупных водоемов - до 20-23м/с.

По восточным, северо-восточным районам республики местами ожидается метель.

Под действие шторма могут попасть все районы Карелии и Петрозаводск.

МЧС рекомендует в эти дни ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.