Ветеран бега из Карелии завоевал несколько медалей на всероссийских соревнованиях в Москве

73-летний спортсмен из Сортавалы Владимир Трофимов взял три медали на открытом чемпионате Москвы среди ветеранов.

Сортавальский бегун Владимир Трофимов завоевал три медали на открытом чемпионате Москвы среди ветеранов в помещении.



Чемпионат проходил 11 и 12 марта в манеже олимпийского центра имени братьев Знаменских. В легкоатлетических соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных регионов России.



Владимир Трофимов занял первое место в забеге на дистанции 200 метров. Две бронзовые награды сортавальский бегун завоевал на дистанциях 800 и 1 500 метров.



Владимир Трофимов выступал в возрастной группе М-70. Сейчас спортсмену 73 года, говорится в сообщении официального паблика властей Сортавальского района.