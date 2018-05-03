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Новости. От читателей
16:14, 03 Мая 2018

Ветеран без головы на коробке с конфетами возмутил петрозаводчанку

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В сетевом магазине Петрозаводска продают конфеты к 9 мая, где изображен ветеран без головы.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела коробку шоколадных конфет с изображением ветерана без головы.

"В Петрозаводске ко Дню Победы появились в продаже конфеты, где изображен ветеран без головы. Это что такое?!" – возмущена петрозаводчанка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-03 16:39:47
У некоторых дамочек случается весеннее обострение на почве патриотизма. Не нравится коробка - покупай в развес. Вот реально у людишек крыша едет. Один черничный блогер возмущается надувными шариками ко Дню Победы, эта к конфетам прицепилась. Больше заняться нечем?
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