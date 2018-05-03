Ветеран без головы на коробке с конфетами возмутил петрозаводчанку

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В сетевом магазине Петрозаводска продают конфеты к 9 мая, где изображен ветеран без головы.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела коробку шоколадных конфет с изображением ветерана без головы.
"В Петрозаводске ко Дню Победы появились в продаже конфеты, где изображен ветеран без головы. Это что такое?!" – возмущена петрозаводчанка.
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