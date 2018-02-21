Ветеран смог бесплатно вставить зубы после вмешательства прокуратуры Карелии

Кемский горсуд удовлетворил иск районного прокурора о признании права ветерана труда на бесплатное зубопротезирование.

При проведении проверки по обращению пожилого жителя сельского поселения прокуратура установила, что Центр социальной работы Кеми и Кемского района необоснованно отказал ему в выдаче направлений на получение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов.

"Отказ был мотивирован тем, что заявитель получает меры социальной поддержки как инвалид, а в соответствии с нормами федерального и республиканского законодательства инвалиды правом на бесплатное зубопротезирование не обладают", - отметили в прокуратуре.

Вместе с тем, как рассказали в прокуратуре, независимо от наличия у гражданина одновременно статуса инвалида и ветерана труда, он может использовать свое право на бесплатное зубопротезирование по второму основанию, хотя и получает меры социальной поддержки по первому.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск (решение в законную силу не вступило), добавили в пресс-службе прокуратуры Карелии.