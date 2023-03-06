Ветеран Великой Отечественной войны из Карелии записал аудиопоздравление с 8 марта

Власти Олонецкого района Карелии опубликовали поздравление ветерана Анатолия Павловича Щербакова.

В паблике администрации Олонецкого района разместили аудиопоздравление с международным женским днем от ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Олонца Анатолия Павловича Щербакова.



«Дорогие женщины Олонца и Карелии! Пользуясь случаем, всех вас сердечно поздравляю с днем великого праздника, с 8 марта. Вместе со всеми мужчинами восхищаюсь вашим достоинством, вашей красотой и жизнелюбием», - говорится в поздравлении.



Напомним, ранее особые пожелания жительницам Карелии, чьи мужчины сейчас находятся в зоне СВО, адресовал Артур Парфенчиков.