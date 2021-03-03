"Ветеранам плюнули в душу": памятный знак связистам в воинской части в Песках демонтировали и перенесли

Председатель совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба", майор в отставке Борис Золотарев возмущен фактом вандализма с установленным их общественной организацией в воинской части в Песках памятного камня связистам.

В редакцию нашего издания обратились представители ветеранской организации Карелии "Защитники неба", возглавляемой кадровым военным, майором в отставке Борисом Золотаревым. С нескрываемым волнением они рассказали о вопиющем, по их мнению, факте.

По словам Бориса Петровича, накануне 100-летия Войск связи Вооруженных Сил России в октябре 2019 года, КРОО "Защитники неба", в которую входит немало ветеранов, ранее служивших в 271-ом узле связи (войсковая часть 48678) 5-й дивизии ПВО в Петрозаводске, решила установить памятный знак (камень) воинам-связистам родной части.

"Разрешение на установку камня напротив здания бывшего штаба 271-го узла связи и памятной доски на нем нашей ветеранской организации дал лично бывший тогда командиром части 96848, полковник Владимир Иванович Стрелков, с которым мы согласовали всю проектно-сметную документацию", - рассказал Борис Золотарев.

При поддержке спонсоров и финансовой помощи самих ветеранов приобрели для стелы черный габбродиабаз из Рыборецкого месторождения, оплатили многие другие расходы. Проект самого камня разработал известный карельский архитектор Александр Варухин, а изготовил его и памятную мемориальную доску по представленному нами эскизу предприниматель Александр Ишанин.

19 октября 2019 года, ровно за день до столетнего юбилея войск связи, памятный знак и мемориальная доска были торжественно открыты.

Однако летом 2020 года Владимир Иванович Стрелков уволился из части, и новым ее командиром был назначен бывший начальник штаба, полковник Валерий Анатольевич Журенков. А спустя некоторое время стало известно о произошедшем с установленным ими памятным камнем, как выразился Борис Золотарев, "вопиющим фактом вандализма".

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