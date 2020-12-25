Ветераны боевых действий в Петрозаводске ищут вандалов, спиливших ель у памятника воинам-интернационалистам

Неизвестные в минувшую пятницу срубили голубую ель в Парке мира в Петрозаводске, теперь их ищут ветераны боевых действий.
Срубленная вандалами ель росла на аллее памяти воинам-интернационалистам.
В редакцию обратились ветераны боевых действий и попросили помочь найти вандалов, срубивших ель.
"Ели посажены в память о военнослужащих погибших в Афганистане и Чеченской Республике. Каждая ель посвящена военнослужащему. Просьба сообщать любую информацию о происшествии по телефону 89217020500 - Михаил Васильевич", - написано в обращении ветеранов.
Напомним, что об акте вандализма сообщили горожане в паблике "Подслушано в Петрозаводске".
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