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Ветераны боевых действий в Петрозаводске ищут вандалов, спиливших ель у памятника воинам-интернационалистам

Новости. Происшествия
17:09, 26 Декабря 2020
фото: паблик Подслушано в Петрозаводске/https://vk.com/podslushanovptz?w=wall-59517317_20212
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Неизвестные в минувшую пятницу срубили голубую ель в Парке мира в Петрозаводске, теперь их ищут ветераны боевых действий.

Срубленная вандалами ель росла на аллее памяти воинам-интернационалистам.

В редакцию обратились ветераны боевых действий и попросили помочь найти вандалов, срубивших ель.

"Ели посажены в память о военнослужащих погибших в Афганистане и Чеченской Республике. Каждая ель посвящена военнослужащему. Просьба сообщать любую информацию о происшествии по телефону 89217020500 - Михаил Васильевич", - написано в обращении ветеранов.

Напомним, что об акте вандализма сообщили горожане в паблике "Подслушано в Петрозаводске".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-26 17:25:38
Мда...У злыдней теперь есть повод для отчаяния. Прошлогодние сопляки тогда легко отделались. Пожурили их слегка.
Гость
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