Ветераны боевых действий в Петрозаводске ищут вандалов, спиливших ель у памятника воинам-интернационалистам

Неизвестные в минувшую пятницу срубили голубую ель в Парке мира в Петрозаводске, теперь их ищут ветераны боевых действий.

Срубленная вандалами ель росла на аллее памяти воинам-интернационалистам.

В редакцию обратились ветераны боевых действий и попросили помочь найти вандалов, срубивших ель.

"Ели посажены в память о военнослужащих погибших в Афганистане и Чеченской Республике. Каждая ель посвящена военнослужащему. Просьба сообщать любую информацию о происшествии по телефону 89217020500 - Михаил Васильевич", - написано в обращении ветеранов.

Напомним, что об акте вандализма сообщили горожане в паблике "Подслушано в Петрозаводске".