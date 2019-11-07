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Новости. Общество
21:05, 07 Ноября 2019
фото: © Сергей Юдин / Столица на Онего

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет россиян

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По информации Минстроя, речь идет о домах с износом более 70%.

Дома с износом более 70%, которые не признали аварийными, могут включить в региональные программы капремонта, а точнее, в трехлетние подпрограммы. В этих зданиях будут проводиться только необходимые работы – чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии до тех пор, пока дома не будут переведены в аварийный фонд, пишут "Известия". 

Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, – за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Его положения сейчас обсуждаются на различных площадках.

По данным ведомства, разрабатываемая инициатива направлена на решение задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

"Законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки граждан при переселении из аварийного жилья", – отмечается в сообщении Минстроя.

В ведомстве заверили, что никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами не последует. Таким образом, инициатива не создает предпосылок для увеличения уровня взносов на капитальный ремонт.

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