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Ветрено и дождливо будет во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 29 Июня 2020
фото: © istockphoto.com
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О погоде на 30 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник ночью будет переменная облачность, без осадков. Днем – облачно с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, днем – порывистый.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +22.

В Карелии ночью будет переменная облачность, на западе местами пройдут небольшие дожди. Днем – облачно с прояснениями, местами возможен сильный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, днем – сильный порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13, на востоке может похолодать до +3 градусов. Днем потеплеет до +21 , на юге – до +25 градусов.

 

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