Ветрено и дождливо будет во вторник в Карелии

О погоде на 30 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник ночью будет переменная облачность, без осадков. Днем – облачно с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, днем – порывистый.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +22.

В Карелии ночью будет переменная облачность, на западе местами пройдут небольшие дожди. Днем – облачно с прояснениями, местами возможен сильный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, днем – сильный порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13, на востоке может похолодать до +3 градусов. Днем потеплеет до +21 , на юге – до +25 градусов.