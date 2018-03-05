Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.

В пятницу, 2 марта, Петрозаводский городской суд приговорил Андрея Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. Приговор, возможно, суровый. Но теперь уже можно утверждать, что вынесенное решение – своеобразный итог карьеры бывшего главы Карелии, бывшего сенатора и экс-директора музея-заповедника "Кижи".

"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы дела, я пришел к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой. А вам хочу сказать, что с таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя, нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Андрей Нелидов после оглашения приговора в суде.

Впереди у него рассмотрение апелляционной жалобы и надежда, что, может быть, Верховный суд Карелии "скостит" срок и огромный штраф.

"Столица на Онего" предлагает вспомнить основные вехи жизни Андрея Нелидова, связанные с его деятельностью в Карелии.

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