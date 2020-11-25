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"Вежливо объяснять": Парфенчиков обратился к продавцам в магазинах по поводу запрета для стариков

Новости. Общество
13:26, 26 Ноября 2020
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к организациям торговли и сферы услуг с требованием неукоснительно выполнять запрет на обслуживание пожилых граждан в те часы, когда действуют ограничения.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом.

"Обращаюсь к торговле и сфере услуг не пускать наших бабушек и дедушек в другое время. Давайте вежливо им объяснять, что это для их же благополучия и, в конечном счете, для сохранения их жизней", - сказал губернатор.

К какому результату уже привел этот запрет, по мнению Парфенчикова, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей
2020-11-26 14:34:49
А шел бы он лесом...
Сеня
2020-11-26 14:30:00
И это говорит бывший прокурор г.Петрозаводска ?
Это же полный абсурд . Законы надо исполнять , Парфенчиков , а не пожелания свои высказывать приличным людям .
Дима
2020-11-26 13:58:21
Фантазер, блин
zanoza
2020-11-26 13:50:20
Вот и научатся продавцы вежливо говорить со старшем поколением :)
Гость
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