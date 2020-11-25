"Вежливо объяснять": Парфенчиков обратился к продавцам в магазинах по поводу запрета для стариков

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к организациям торговли и сферы услуг с требованием неукоснительно выполнять запрет на обслуживание пожилых граждан в те часы, когда действуют ограничения.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом. "Обращаюсь к торговле и сфере услуг не пускать наших бабушек и дедушек в другое время. Давайте вежливо им объяснять, что это для их же благополучия и, в конечном счете, для сохранения их жизней", - сказал губернатор. К какому результату уже привел этот запрет, по мнению Парфенчикова, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".