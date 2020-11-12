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Въезжай и живи: почему все больше покупателей в Петрозаводске выбирают квартиры с отделкой "под ключ"

Новости. Общество
14:52, 13 Ноября 2020
фото: Баренц Групп
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В Петрозаводске наблюдается бум продаж квартир с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".

Далеко не все строительные организации в Петрозаводске предлагают клиентам квартиры с комплексной отделкой. Компания "Баренц Групп", которая продает недвижимость, в том числе, и с готовым ремонтом, сделала это своим фирменным отличием. Цифры говорят сами за себя: сегодня 70 процентов клиентов "Баренц Групп" выбирают квартиры с отделкой "под ключ". О том, почему в Петрозаводске наблюдается бум таких продаж, рассказала маркетолог компании Мария Круглова.

Мы побывали в демонстрационной квартире жилого комплекса, построенного "Баренц Групп", и посмотрели, как выглядит квартира с комплексной отделкой "под ключ".

- Одна из основных причин - купить квартиру с отделкой выгоднее, чем делать ремонт самостоятельно. В "Баренц Групп" стоимость отделки "под ключ" квартиры до 50 кв. метров составляет всего 320 тысяч рублей. Отделка одного квадратного метра - 6 400 рублей. Если посмотреть стоимость соответствующих услуг в Интернете, окажется, что даже простая поклейка обоев за квадратный метр по объявлению на "Авито" стоит дороже.

Бывали случаи, когда клиенты приобретали квартиру в "Баренц Групп" без отделки и потом, когда начинали в строительных магазинах подсчитывать, во сколько им обойдется ремонт, сколько сил, времени и нервов они потратят, - возвращались и просили, чтобы это сделали мы.

Подробнее читайте здесь.

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