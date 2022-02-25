ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза

ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.

Вещатели расценивают отстранение от конкурса "как неуместное политическое жертвоприношение" на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус, пишет РИА Новости.

"Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так, в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику", — сказано в заявлении.

Подчеркивается, что это лишь два примера из множества, когда организаторы конкурса "необъективно и избирательно" подходили к толкованию термина "политика". Как отметили в ВГТРК, Радиодоме "Останкино" и на Первом канале, ЕВС исполняет волю Евросоюза, хотя половина членов Европейского вещательного союза — телеканалы и радиостанции стран, не входящих в ЕС.

ЕВС превратился в клуб, "участники которого находятся в неравных условиях", поэтому вещатели посчитали невозможным оставаться в нем дальше.

Заявление вещателей подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и представитель Радиодома "Останкино", генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.

Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что Россия может "нанести ущерб" репутации Евровидения.