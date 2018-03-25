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Новости. Общество
13:38, 25 Марта 2018

Viber не сможет выполнить требование ФСБ о дешифровке переписки

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Viber Media S.a.r.I. ("дочка" японского Rakuten), владеющий одноименным мессенджером, готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставлять не будет.

Об этом заявил операционный директор компании Майкл Шмилов, передает РБК.

Компания не выполнит требование, несоблюдение которого уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера — Telegram. В начале недели, 20 марта, Роскомнадзор обязал компанию Павла Дурова Telegram Messenger LLP в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей. В случае отказа Роскомнадзор через суд может заблокировать Telegram.

Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения: в январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у "ВКонтакте" — 22,6 млн, WhatsApp — 12,2 млн, "Одноклассников" — 7,4 млн, Facebook — 5 млн, Telegram — 2,5 млн.

Как рассказал Шмилов, компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран: "Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать". К ним относится передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет". "Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", — пояснил он.

Начиная с версии Viber 6.0 (появилась в апреле 2016 года, само приложение работает с 2010-го) все основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования: звонки через сервис, личные и групповые сообщения и др. При таком типе шифрования ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber Media S.a.r.I.

По словам Шмилова, за все годы присутствия Viber в России (местный офис открылся в июле 2014 года) она несколько раз получала запросы от госорганов, но их число было намного меньше, чем в Европе (точное количество и типы запросов компания не называет).

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Комментарии

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кир
2018-03-25 14:23:23
Они не понимают, что требуют невозможное. Неужели везде числятся на работе ребята из п. Кубово?
Гость
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