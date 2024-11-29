Viber слёг в ряде регионов России

Сбой Viber 1 декабря зафиксировали в нескольких регионах РФ, в том числе и в Карелии наблюдаются сбои при отправке сообщений.

Сообщения о проблемах с доступом в воскресенье, 1 декабря, появились в сети.

Как сообщает 7 канал «Мой Красноярск» со ссылкой на сайт мониторинга сбоев Downdetector, с раннего утра первого декабря по всей России начали наблюдаться сбои в работе мессенджера Viber. Больше всего жалоб пришлось на Забайкальский и Красноярский края, Республику Бурятия, а также Иркутскую и Самарскую области.

Судя по сообщениям пользователей, у большинства сбоят оповещения о сообщениях, либо совсем не работает приложение. При попытке позвонить Viber сообщает, что у пользователя нет сети, несмотря на стабильную связь и интернет-подключение.

Информацию о сбое на официальных платформах Viber пока никак не прокомментировали, пишет источник.

Как отмечают пользователи мессенджера, судя по характеру появившихся сетевых сбоев на имеющемся графике технических сбоев, в настоящее время «Вайбер» в России может подвергаться массированной хакерской атаке, и работа его серверов находится под мощным внешним воздействием. Таким образом, спрогнозировать полное окончание данных технических неполадок вряд ли возможно.