Перебои с электричеством возникли в двух районах Карелии

В Олонецком и Пряжинском районах Карелии зафиксированы проблемы с электричеством.

Нарушение в работе электрических сетей произошло на территории Олонецкого и Пряжинского районов. Об этом информирует МЧС.

Сообщается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сегодня в Карелии разбушевалась стихия: республику захватили снег и сильный ветер.