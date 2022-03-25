Перебои с электричеством возникли в двух районах Карелии

В Олонецком и Пряжинском районах Карелии зафиксированы проблемы с электричеством.
Нарушение в работе электрических сетей произошло на территории Олонецкого и Пряжинского районов. Об этом информирует МЧС.
Сообщается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Сегодня в Карелии разбушевалась стихия: республику захватили снег и сильный ветер.
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